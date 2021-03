Il Cussegl dals chantuns ha sco emprima chombra approvà la refurma da l'AVS. Er al coc da quella d'augmentar la vegliadetgna da pensiun da las dunnas sin 65 onns ha la chombra pitschna ditg Gea. Cunter l'augment han cunzunt vuschà represchentantas e represchentants da la PS e dals Verds.

L'augment da 64 sin 65 onns duai ir en vigur pass per pass aifer 4 onns.

Il Cussegl dals chantuns ha plinavant approvà d'augmentar la taglia sin la plivalur per 0,3% per pudair duvrar il surpli d'entradas per l'AVS. Il Cussegl federal aveva proponì in augment da 0,7%. Dad augmentar la renta d'AVS per pèrs maridads n'ha la chombra pitschna però vulì savair nagut.

La fatschenta va uss vinavant en il Cussegl naziunal.