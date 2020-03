Cussegl federal porscha la schliaziun per il Tessin

Ils cussegliers federals Guy Parmelin ed Alain Berset han infurmà davart il stan actual en il cumbat cunter il coronavirus. Ina survista dals puncts impurtants:

Il minister da l'intern, Alain Berset, ha infurmà davart ina nova regulaziun excepziunala per ils chantuns

En pli ha Alain Berset infurmà davart l'emprima bilantscha dal Cussegl federal, suenter las mesiras pli severas en il cumbat cunter il coronavirus

Ed il minister d'economia, Guy Parmelin, ha infurmà davart las novas mesiras areguard il dretg da locaziun

Schliaziun per il chantun Tessin

I saja da gronda impurtanza ch'i valian en l'entira Svizra las medemas mesiras, ha ditg Alain Berset. I saja dentant era realitad che la situaziun saja differenta en tut ils chantuns. Alain Berset ha menziunà qua en spezial il chantun Tessin. En il Tessin dettia trais giadas dapli infectads ch'en il rest da la Svizra. Perquai ha il Cussegl federal decidì:

En cas d’excepziun pon chantuns inoltrar mesiras supplementaras. Per in temp limità po il Cussegl federal lubir als chantuns da restrenscher u interrumper la lavur da tschertas branschas.

Fatschentas che sa tegnan vid las mesiras d’igiena e da tegnair distanza, dastgan dentant cuntinuar cun lur lavur.

Cundiziun per ch’ils chantuns pon far la dumonda è ch’il provediment da sanadad na tanscha betg – er betg cun sustegn dals auters chantuns.

In ulteriura cundiziun è che las branschas pertutgadas n’èn betg pli capablas da funcziunar a moda usitada pervia ch’ils cunfinaris mancan.

Plinavant ston ils partenaris socials approvar la decisiun ed il provediment da basa sto esser garantì vinavant.

Sche las mesiras dals chantuns surpassan las permissiuns dal Cussegl federal, lura scroda l’indemnisaziun per lavur curta.

Alain Berset accentuescha che la nova mesira valia il mument be per il chantun Tessin. Quai sin dumonda da RTR, sche la nova mesira pudess era valair per las valladas dal sid en il chantun Grischun. Ins stoppia dentant examinar mintga cas individual, ha ditg Berset.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Inscunter cun Moesa Ils plazzals en las valladas talianas restan averts 23.03.2020 Cun Video

Emprima bilantscha

Il Cussegl federal ha fatg l'emprima giada ina bilantscha da la situaziun actuala suenter las mesiras pli severas. Era sch'i saja anc baud per ina emprima bilantscha, vesian ins che las bleras mesiras vegnian respectadas da la populaziun, ha ditg il minister da l'intern, Alain Berset. Quai resulta d'ina analisa da las datas mobilas.

La situaziun actuala

12'161 persunas èn testadas positiv en Svizra. 197 persunas èn mortas dal coronavirus. Las cifras actualas da la Svizra sco era dal chantun Grischun chattais Vus qua.

Enfin uss hai dà 97'000 tests da coronavirus. Quai èn bun 11'000 tests per in milliun abitants. I vegnia adina fatg dapli tests.

Midar chasa è vinavant pussaivel

Il minister d'economia, Guy Parmelin, ha infurmà davart las mesiras en connex cun il dretg da locaziun.

I saja dentant impurtant che las mesiras da l'Uffizi federal da sanadad vegnian resguardadas. En pli ha il Cussegl federal examinà novas mesiras:

Il termin per retards da pajament tar tschains vegn auzà da 30 sin 90 dis. La prolungaziun dals termins vala per tschains e custs accessorics ch’èn da pajar tranter ils 13 da mars enfin ils 30 da matg 2020.

Las medemas mesiras valan era per tschains da fittanza. Là vegn il termin auzà da 60 sin 120 dis sut las medemas circumstanzas.

656'000 dumondas da lavur curta

En Svizra èn vegnidas inoltradas enfin la gievgia saira, 656'000 dumondas da lavur curta. Quai cumpiglia 13% da tut las persunas cun activitad da gudogn. Ils collavuraturs dals uffizis da lavur fetschian lur pussaivel. I possia dentant dar retards tar ils pajaments.

Respostas sin dumondas da schurnalists