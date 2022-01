La primavaira passada ha il Cussegl federal laschà far naufragi il project da cunvegna da basa cun l’Uniun europeica. Sinaquai ha il nov president da la Confederaziun Ignazio Cassis signalisà a l’UE da vulair far concessiuns.

La Svizra veglia vegnir encunter a l'Uniun europeica, dentant betg ademplir tut las pretensiuns – ha Cassis ditg en in’intervista cun il «SonntagsBlick». La Svizra na saja gea betg commembra. Dentant sco l'UE, haja era la Svizra in interess per bunas relaziuns vicendaivlas.

Discutà urari

La fin da november aveva il cumissari europeic responsabel per las relaziuns cun la Svizra, Maros Sefcovic pretendì da Berna – da preschentar fin al Forum mundial d’economia la fin da quest schaner in urari per schliar las dumondas relevantas per l’UE. Era sch’il WEF saja uss spustà – spetgia la cumissiun da l’UE tuttina ulteriurs discurs. Ignazio Cassis na vul dentant betg chapir la pretensiun da Sefcovic sco ultimatum.

I na dat nagin ultimatum. La Svizra na funcziuna betg uschia.

La Svizra haja adina chattà vias en la relaziun cun l'Europa, ha Cassis manegià envers la gasetta. Sco tar la pandemia haja num d'evitar panica – e d'agir cun calma e conscient da sasez.

L'atmosfera tranter la Svizra e l'Uniun europeica è turblada dapi il matg 2021. Lura aveva il Cussegl federal rut giu las tractativas davart ina cunvegna da basa.