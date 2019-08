Requirents d’asil refusads han retschavì l’onn passà pli pauc agid minimal. Tenor il secretari da stadi per la migraziun han radund 7’800 persunas retschavì il 2018 agid minimal da la Confederaziun. Quai èn 8% pli pauc che l’onn avant. Ils custs correspundents èn sa reducids per in mez milliun sin 63 milliuns francs. En media ha ina persuna retschavì 52.- per di.

Requirents d’agid refusads survegnan per il temp enfin ch’els vegnan bandischads dal pajais agid minimal per alloschi, vivonda e provediment medicinal da basa.

