Home-office duai en il futur cumplettar la lavur al lieu. Tenor ina retschertga da gfs.berna ch'è vegnida fatga durant il corona-lockdown, giavischan quai radund 90% dals impiegads. Ils sindicats pretendan uss reglas da homeoffice che correspundan al temp.

Cun bunas cundiziuns da basa saja homeoffice sin buna via da daventar normalitad, sche las interpresas sajan prontas da stgaffir cundiziuns da basa, ha ditg Giorgio Pardini da Syndicom a chaschun da la preschentaziun da la retschertga.

Meglra cuntentientscha da lavur en homeoffice

Sco la retschertga mussia, saja la cuntentientscha en la lavur pli gronda, vita privata e da lavurs saja pli simpla da coordinar e lura saja homeoffice er meglier per l'ambient. Resalvas han las 1126 persunas dumandadas exprimì davart ils contacts persunals e l'isolaziun, il confort dal plaz da lavur ed ils custs colliads cun homeoffice.

Per l'avegnir èsi tenor Pardini impurtant ch'i dat in saun mix tranter lavurar al lieu e homeoffice. Dad elavurar las cundiziuns da basa per quel intent, saja uss l'incumbensa dals partenaris socials. I giaja dentant betg che las interpresas ordineschian uss per adina homeoffice, per uschia spargnar custs d'infrastructura e da viadi.

Homeoffice durant lockdown

Durant il lockdown han tenor gfs.berna 335'000 persunas supplementarmain lavurà davent da chasa. Tenor la enquista da las forzas da lavur dal 2019 da l'Uffizi da statistica han avant gia 1,1 milliuns impiegads fatg da temp en temp homeoffice.