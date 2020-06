Per 27% èsi ì memia spert, per 28 memia plaun. 45% chattan quai gist en urden. Plitost plaun èsi per la populaziun ì en ils secturs scola ed ustaria. Plitost memia spert èsi ì tar bars/clubs e demonstraziuns.

Legenda: En tge sectur èsi ì memia svelt, nua memia plaun? Grafica RTR

La prontadad d'avrir ils cunfins vegn surtut valità sco gist. Trais quarts èn da l'avis ch'igl è dretg ch'il Cussegl federal ha laschà far las associaziuns professiunalas ils concepts da protecziun.

Obligaziun da purtar mascra

Sch'i va per in obligatori da purtar mascras en spazi public è ina gronda part da la populaziun encunter. Dapi l'avrigl è l'opposizun da purtar mascras en butias s'augmentada da 53 sin 63%.

E be 30% dals dumandads èn per in obligatori general da purtar mascras en il traffic public. Ulteriurs 20% sustegnan ina obligaziun punctuala da purtar mascras.

Legenda: Adina dapli èn cunter il obligatori da purtar mascras durant far cumissiuns. Grafica RTR

La segund'unda

Avant in mais era anc passa la mesadad dals dumandads da l'opiniun ch'i vegnia tar in augment d'infecziuns tras las schluccadas. Actualmain quinta be pli in quart da la populaziun cun in augment da cas da corona durant las emnas proximas.

Legenda: Las davosas emnas è il dumber d'infectads sa reducì. Grafica RTR