Rument radioactiv - Trais lieus pussibels en Svizra

Ils trais lieus previs per deponer rument radioactiv en Svizra èn adattads. A questa conclusiun vegn la Nagra, Societad naziunala per il deposit da ruments radioactivs radund in onn e mez suenter ch’ella ha cumenzà a far sondagis profunds.