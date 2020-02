Cussegliera federala Viola Amherd ha infurmà la populaziun da Mitholz davart las mesiras en connex cun ils plans per rumir il deposit da muniziun.

Bandunar il dachasa per 10 onns

La finamira saja da rumir tut il material explosiv ord ils tunnels da l’anteriur deposit da muniziun da l’armada svizra. Uschia ha infurmà il Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport la populaziun da Mitholz mardi saira. Mo uschia possian ins propi reducir ils ristgs per la populaziun e las colliaziuns da traffic a lunga vista. Tenor il stan actual haja quai tut tenor per consequenza che la populaziun da Mitholz stoppia durant il temp da la rumida bandunar lur vitg durant da quai da 10 onns.

Avant che decider co vinavant duain ussa ils abitants da Mitholz sco era quels da Kandersteg e Kandergrund survegnir la pussaivladad da s'exprimer en chaussa. Quai cun in questiunari. Sin basa da las respostas vul il VBS lura decider questa stad definitivamain co vinavant. Tut tenor pudessan las lavurs da rumida cumenzar en circa 10 onns.

Sutvalità il privel

Avant passa 70 onns, la notg dals 19 sin ils 20 da december 1947, era il deposit da muniziun da l'armada explodì ed ha destruì la pli gronda part da las chasas da Mitholz. Nov persunas èn mortas. Avant dus onns lura la nauscha nova. En ils tunnels dal deposit ch'èn cuverts da crappa e glera èn anc adina da quai da 3'500 tonnas muniziun e pliras tschient tonnas materia explosiv che possia anc adina detunar.

Ord l'archiv da SRF

RTR novitads 06:00