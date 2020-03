Experts da la Confederaziun han er oz infurmà davart il stan actual en il cumbat cunter il coronavirus e davart mesiras per ils differents secturs. Ils puncts impurtants da la runda d'experts èn stads:

Tenor il BAG èsi memia baud da schluccar las reglas da cumportament. Il punct culminant da l'epidemia na saja anc betg surpassà. Tenor l'Uffizi federal da giustia na saja il mument betg previs da rinforzar las reglas.

Fin ils 4 d'avrigl pon en tut 3'500 Svizzers en l'exteriur vegnir repatriads. Da quai 1'400 fin questa saira. I dettia però vinavant persunas che sajan bloccadas en l'exteriur. Quellas vegnian sustegnidas – er a moda finanziala.

Millis da civis èn actualmain en acziun. Quai cunzunt per sustegnair il sectur da sanadad. Er l'armada mobilisescha ulteriuras truppas.

Daniel Koch da l’Uffizi federal ha infurmà davart las datas da telefonins che la Swisscom metta a disposiziun. El ha suttastritgà che las analisas vegnian fatgas be en il spazi public e be paucs collavuraturs dal BAG hajan access a questas datas. Las infurmaziuns dastgan vegnir nizzegiadas sulettamain per cumbatter la pandemia.

Plinavant dettia en Svizra actualmain 10'714 infecziuns cun il coronavirus confermadas. 161 persunas sajan mortas en consequenza dal virus. I saja il mument anc memia baud da schluccar las reglas da cumportament, cunquai ch’il punct culminant da l’epidemia na saja anc betg surpassà.

Tenor Boris Zürcher dal SECO han fin uss 42’000 interpresas inoltrà la dumonda da lavur curta per radund 570’000 emploiads. Quai correspundia ad 11% da tut ils lavurers en Svizra.

Repatriaziuns cuntinueschan

Johannes Matiassy ha infurmà davart il stan actual en connex cun las repatriaziuns. Fin questa saira turnian 1'400 persunas. Fin ils 4 d'avrigl sajan ulteriurs sgols da repatriament planisads. I dettia dentant er persunas che sajan bloccadas en l'exteriur e che na possian uschia anc betg vegnir repatriadas. Ellas vegnian sustegnidas en il rom da la protecziun consulara. Quai er finanzialmain.

Protecziun civila en novas dimensiuns

Da la protecziun civila èn actualmain 5'500 persunas en acziun. Ils civis sustegnian cunzunt ils fatgs sanitars, sco p.ex. servetschs da pasts. Quai ha ditg Christoph Flury dal Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport.

Il mument fetschian 3’000 schuldads servetsch militar, ha ditg Raynald Droz dal Departament federal da defensiun. Fin dumengia vegnian 800 ulteriurs mobilisads.

Damaun venderdi infurmescha lura il Cussegl federal davart il stan actual en il cumbat cunter il coronavirus.