La situaziun epidemiologica en Svizra sa megliereschia successivamain, ha ditg Virginie Masserey dal BAG a l'inscunter cun las medias a Berna. Oz mardi ha il BAG annunzià 429 infecziuns novas. Quella cifra saja uschia dapi venderdi sut 500. Ed er il dumber dals mortoris saja bass, uschia la responsabla per secziun controllas d'infecziun dal BAG.

Il chantun Grischun ha annunzià il mardi 4 novs cas aifer in di e nagins novs mortoris. Il mument sa chattan 4 persunas en l'ospital pervi da Covid-19.

Il dumber da novas infecziuns giaja enavos en tut las categorias da vegliadetgna, ha ditg Masserey vinavant. Il trend en ils pajais vischins saja sumegliant. En la Gronda Britannia percunter saja da constatar ch'il dumber da novs cas creschia puspè.

Prontadad da vaccinar sto restar constanta

Anc saja memia baud per evaluar ils effects da las schluccadas, ha cuntinuà Masserey. Entant hajan gia 40% da la populaziun survegnì l'emprima dosa dal vaccin. Tar ils creschids sajan quai schizunt 50%. Cumplainamain vaccinads èn uschia 24% da la populaziun, en Grischun èn quai stgars 26%.

Vaccinà cumplainamain vul dir: Las persunas han gia survegnì duas vaccinaziuns cunter Covid-19. Quai vala er per persunas ch'èn gia vegnidas testadas positiv sin Covid-19 ed han survegnì be ina dosa dal vaccin.

La furniziun da vaccins saja sa stabilisà, di Virginie Masserey dal BAG. En il decurs da l'emna vegnia la Svizra a retschaiver ulteriuras 600'000 dosas vaccin cunter corona.

I saja uss impurtant che la prontadad da vaccinar restia constanta e la cadenza da vaccinar auta – quai per cuntanscher in aut grad da protecziun cunter novas variantas dal virus e per pudair far ulteriuras schluccadas, ha Virginie Masserey accentuà. Per la durada da la protecziun da la vaccinaziun spetgia il BAG anc sin datas, avant che schlargiar il temp da 6 sin 9 u 12 mais.

Termins èn main dumandads

Termins per la vaccinaziun cunter il coronavirus na sajan betg pli uschè tschertgads sco anc avant intginas emnas. Quai ha Linda Nartey, la media chantunala da Berna ditg en la runda d'experts. La raschun per la reducziun da la dumonda na saja betg uschè simpla d'eruir.

Ina motivaziun plitost modesta da sa laschar vaccinar saja cunzunt d'observar tar ils giuvens e las giuvnas da 16 e 17 onns. Ella haja dentant spitgà in tal effect e saja, malgrà quai , vinavant cuntenta cun il svilup da las vaccinaziuns, ha Nartey sincerà.

Savair nagut vul la media chantunala da Berna da premias e remuneraziuns per persunas che sa laschan vaccinar. Talas datti per exempel en tschertas parts dals Stadis Unids da l'America. Da principi duaja mintga persuna sa decider libramain per la vaccinaziun, perquai ch'ella vesa ils avantatgs per ella ed ils conumans, ha agiuntà Virginie Masserey dal BAG.

Certificat n'è nagina lubientscha absoluta

En pli ha Masserey fatg attent ch'ils certificats da Covid na sajan nagina autorisaziun per viagiar. I valia vinavant da s'infurmar ordavant davart las reglas da viagiar dal pajais en mira.