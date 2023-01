La Rega n’è betg cuntenta cun la regenza vallesana. L'organisaziun da salvament chantunala dal Vallais aveva numnadamain decis da dar il mandat da prestaziun per il salvament alpin a l'Air Zermatt (per il Vallais aut) e l'Air Glaciers (per il Vallais romand).

Da l'entschatta ennà fatg per Air Zermatt ed Air Glaciers

Cunter questa decisiun ha la Rega ussa fatg recurs e crititgescha la procedura da surdada. Sco quai che la Rega scriva, saja quella da l’entschatta ennà stada fatga uschia che las duas societads vallesanas survegnian il mandat.

Plinavant veglia ella rinforzar il provediment da la medischina d’urgenza. Quella saja per part manglusa en il Vallais, uschia la Rega.