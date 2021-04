Expensas da 798 francs al mais per persuna e mais

Il 2019 èn vegnids impundids 798 francs per mais e per abitant u abitanta da la Svizra – per il sectur da sanadad. Quai sajan 12 francs dapli ch’il 2018, scriva l’Uffizi federal da statistica. Stuì surpigliar ina gronda part da l’augment, han las cassas da malsauns.

Dals 798 francs al mais han las chasadas stuì surpigliar directamain 199 francs, dasper las premias e taglias. En emprima lingia per prestaziuns da chasas da tgira, tractaments tar il dentist, sco er per la participaziun als custs da tractaments ambulants e staziunars.

Augment in zic franà

En total hajan muntà ils custs da sanadad a 82,1 milliardas francs, menziunescha l’Uffizi federal da statistica. L'augment dals custs saja cun 2,3 pertschient, sut la media dals ultims tschintg onns da 2,8%.