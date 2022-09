Ils custs da sanadad pro persuna èn creschids l'onn passà per 6,5%, scriva l'organisaziun da branscha da las cassas da malsauns Santésuisse. Ella di che las premias duain vegnir auzadas pervi da pli auts custs da tgira e da medicaments. Er la chareschia vegn ad auzar las premias da cassas da malsauns l'onn 2023.

Perquai quinta Santésuisse che las premias creschian per 10% l'onn proxim. Gia lavust ha in studi prognostitgà che las premias en il Grischun vegnan a crescher per 8%.

Santésuisse renviescha a termins d'operaziuns che ospitals han stuschà durant la pandemia da Corona, e che vegnan uss recuperads. Er ils pretschs da medicaments sajan auts en Svizra en cumparaziun cun l'exteriur.

Las reservas na tanschian betg per far penna al svilup e per desister d'in augment da las premias l'onn 2023. Per ils dus proxims onns spetga Santésuisse ch'ils custs da sanadad s'augmentan mintgamai per 4%.