En il chantun Sviz ha in chatschader stuì dar giu sia patenta perquai ch'el ha sajettà in lama da protecziun. Avant radund duas emnas ha il chatschader probablamain sbaglià il lama cun in tschierv. Quel era vid pascular dasper ina muntanera da nursas a l'ur dal guaud. Il responsabel da chatscha dal chantun Sviz ha declerà envers SRF ch'uschè insatge na saja betg responsabel. Anc vitiers vegnia ch'il chatschader ha vulì sa cunvegnir en il zuppà cun il pur.

En Grischun hai dà in cas sumegliant. In chatschader aveva sbaglià in chavriel cun in chavagl islandais. Er el ha gì da dar giu la patenta.

Ord l'Archiv