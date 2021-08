Ellas èn omaduas malsegiras envers il vaccin encunter il coronavirus. I na dettia fin ussa anc betg avunda mussaments ch'il vaccin saja segir. Lur tema dals effects negativs dal vaccin è pli gronda che la tema da quels dal virus.

Memia baud per decider

Simona Casty n'è betg exnum encunter il vaccin. Ma il mument sa sentia ella meglier senza quel. I saja anc memia baud per sa decider, damai ch'ins na sappia betg quant bler ch'il vaccin encunter il coronavirus nizzegia e tge effects negativs ch'el haja.

La giuvna da 23 onns è assistenta da medi e vaccinescha mintga di pazients e pazientas en la practica. Era sch'ella ha pertutgant il vaccin in'autra opiniun che ses patrun, n'haja quai nagina influenza sin sia lavur. Adina puspè haja ella dentant persunas che na sajan betg tschient pertschient segiras sch'ellas duajan laschar dar il vaccin – e laschian tuttina dar el.

Il pli impurtant è da betg far tema. Saja quai dal vaccin u dal virus. Jau less pudair discurrer senza memia grondas emoziuns davart il tema.

Era ils donns a lunga vista – pia il Long Covid – è per Simona Casty nagin motiv da sa laschar vaccinar. Era sch'ella haja gia vis plirs pazients e pliras pazientas cun quella malsogna. Pli gugent acceptia ella ils donns d'in virus chaschunads da la natira, ch'ils donns dad ina virola.

Cleramain cunter – davent da l'entschatta

Jasmin Beer è mamma ed emploiada da biro ed abitescha a Menziken en il chantun Argovia. Per ella èsi stà cler dapi l'entschatta: il vaccin na less ella betg. Cun bajegiar si l'agen sistem d'immunitad possia mintgin e mintgina pli tgunsch evitar in grev decurs da la malsogna. Quai valia era per persunas pli periclitadas.

Il vaccin n'è tenor ella betg la soluziun per cumbatter la pandemia. Tranter auter era perquai che persunas vaccinadas pon tuttina survegnir e dar vinavant il virus. La soluziun tenor ella fissia la libertad: «Giu cun las mascrinas, chalar da testar e laschar viver la glieud.»

Era persunas periclitadas duajan mirar da sa sezzas e dar adatg. Sche quellas na sa sentan betg segiras duain ellas purtar ina mascrina e resguardar las prescripziuns.