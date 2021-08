Sa laschar vaccinar u na? Per blera glieud è quai la dumonda actuala. Per respunder dumondas è Gianfranco Zala, il responsabel medicinal per il center da vaccinar a Cuira vegnì en il studio. En l’emissiun da bun’ura ha el mess a lieu dumondas avertas.

Entant è bunamain la mesadad da la populaziun grischuna vaccinada cumplainamain. Fertant che Gianfranco Zala è cuntent cun l’entschatta da la campagna da vaccinaziun, constatescha el uss ch’adina dapli glieud ha resalvas. Per part ha el mussà chapientscha, però constatescha el er arguments fauss.

Gianfranco Zala Responsabel medicinal per il center da vaccinar a Cuira Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Gianfranco Zala, oriund da Brusio, è dapi il 2021 il responsabel medicinal per il center da vaccinar en l'ospital da Cuira ed en la Stadthalle. El è sa spezialisà en la gastroenterologia (medischina dal magun e da la beglia) e la medischina interna. Actualmain è el il manader medicinal per la prevenziun dal cancer da la beglia tar la lia cunter il cancer dal Grischun.

«Nus vivain en la periferia, e na vulain nagin vaccin» – argument fauss

Adina puspè audia el da persunas che vivan ina vita solitaria e na veglian per quest motiv betg sa laschar vaccinar. Er sch’il medi chapescha per part quest argument, saja quel fauss. Uschia dettia en la regiun Puschlav fitg blers cas confermads sin il dumber da la populaziun.

«Anc memia baud da sa laschar vaccinar» – Zala cuntradi cleramain

Bleras persunas èn da l’avis ch’igl è il mument simplamain anc memia baud da laschar sprizzar il vaccin en l’agen corp. Ins n’haja anc betg avunda datas represchentativas, hai savens num. A quai cuntradi Gianfranco Zala che maina il center da vaccinaziun en la chapitala cleramain. Tenor il medi èn las datas ch'èn vegnidas ensemen aifer l'ultim onn e mez fitg represchentativas. Uschia mussian las datas dals vaccins da Pfizer/Biontech sco er quel da Moderna che quels èn fitg effectivs, er cunter la varianta delta.

Enfin uss n'è nagin mort en Svizra en consequenza dal vaccin.

1 da 10 persunas cun Long-Covid

Per persunas sut 50 e cunzunt per persunas sut 30 è il ristg da murir en consequenza da Covid-19 fitg pitschen, di Gianfranco Zala. Però pateschia en quella gruppa da vegliadetgna 1 da 10 persunas da consequenzas a lunga vista.

Long-Covid è fitg malempernaivel: Stancladad, difficultads da sa concentrar, fadia da trair flad, flaivlezza ed uschia vinavant. E quai mais a la lunga.

Consequenzas da vaccinaziun

Sceptica envers il vaccin datti er pervi dals effects secundars che quel chaschuna tar bleras e blers: fevra, snavurs, stancladad u mal las giugadiras. Quels effects malempernaivels svaneschian aifer trais fin quatter dis, sco studis cun milliuns participants mussian.

A persunas che pateschian pli ditg, cusseglia Gianfranco Zala d’ir tar il medi. Lura sa tschentia la dumonda sch’i sajan consequenzas dal vaccin u consequenzas dad in’autra malsogna. Er pussibel saja ch’insatgi haja gì Covid-19 senza savair quai. Talas persunas reageschian silsuenter pli fitg sin il vaccin, declera il medi.

Co sa laschar vaccinar? Avrir la box Serrar la box Sco il responsabel medicinal dal center da vaccinaziun a Cuira, Gianfranco Zala declera, vegnia l'annunzia simplifitgada. Uschia vegnia a dar a Cuira la pussaivladad da pudair tscherner sez la data ed il temp per laschar far la virola. En pli vegnia a dar dapli termins la damaun, sur mezdi e la saira. La finala vegnia er a dar dapli dis cun la purschida «walk-in», pia dis ch'ins po passar spontanamain e senza preannunzia. Vinavant declera Zala ch’i vegnia er puspè ad esser pussibel da survegnir la vaccinaziun en tut las valladas Grischunas. Quai organiseschia il chantun. Dapli infurmaziuns

Stan da vaccinar

Il fanadur haja la motivaziun da sa laschar vaccinar laschà suenter, constatescha il manader medicinal dal center da vaccinaziun a Cuira. Che la glieud giuvna na vul per part betg sa laschar vaccinar cunquai ch'il ristg d'ina greva malsona è tar quella gruppa pitschen, chapescha il medi. Tuttina recumonda el a mintgina e mintgin da sa decider per il vaccin – per l'ina per proteger sasez sco er per la protecziun d'autras persunas.

Entant saja radund la mesadad da la populaziun grischuna vaccinada cumplainamain. Gianfranco Zala spera che 70 fin 80% da la populaziun svizra sa laschia la finala vaccinar.

Cura è la pandemia a fin, signur Zala?

Er il medi na po betg respunder quella dumonda. El quinta però che la problematica saja schliada enfin la stad 2022, quai sut la cundiziun ch’i na dat nagina ulteriura varianta privlusa. Enfin lura vegnian però anc numerusas persunas che n’èn fin uss betg vaccinadas a s’infectar cun il virus.

