Il chantun porscha in'ulteriura pussaivladad da sa laschar vaccinar senza preannunzia. Tenor communicaziun sajan quellas fitg tschertgadas. A Cuira e Tavau hajan 500 persunas fatg diever da la purschida da «walk-in» l'emna passada. Per quest motiv porscha l'uffizi da sanadad venderdi proxim, ils 6 d'avust 2021, in'ulteriura pussaivladad da sa laschar vaccinar senza preannunzia a Cuira. Quai da las 16.00 fin las 20.00 sin la Via da la staziun sin autezza dal Manor.

Segunda vaccinaziun en l'Ospital da la Crusch

La segunda vaccinaziun vegn alura dada ils 6 u ils 7 da settember 2021 en il center da vaccinaziun en l'Ospital da la Crusch. Las persunas che veglian sa laschar vaccinar, ston prender cun sai la carta da la cassa da malsauns sco er la carta d'identitad u il passaport.

La purschida da «walk-in» po er vegnir duvrada per la segunda vaccinaziun, sch'i èn passads almain 28 dis dapi l'emprima vaccinaziun (emprima vaccinaziun pia avant ils 10 fanadur 2021).

Evitar terz'unda l'atun

Tenor communicaziun saja la vaccinaziun la suletta alternativa per impedir in'unda d'infecziun pli gronda l'atun. Entant che var 47,2% da la populaziun grischuna èn vaccinads duas giadas, han en spezial las persunas da 40 fin 60 onns ina quota da vaccinaziun memia pitschna, scriva l'uffizi.

La ristga da survegnir cumplicaziuns seriusas en cas d'ina infecziun cun corona è per questa gruppa da vegliadetgna bler pli gronda che la probabilitad da grevs effects secundars pervia da la vaccinaziun. Tant la transmissiun sco er la ristga per in andament gravant da la malsogna vegnan reducidas fermamain tras ina vaccinaziun cumpletta, suttastritga l'uffizi da sanadad.

