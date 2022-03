La vendemia 2021 è ida cumplettamain da l'aua giu. Uschè paucas ivas n'han ils viticulturs betg pli racoltà dapi il 1957, quai scriva l'Uffizi federal per agricultura. L'aura cun scheliras l'avrigl, ferma plievgia e blera granella durant la stad, sco er la sfarinussa en las vegnas, han chaschunà che la racolta è sa reducida per 27% cumpareglià cun l'onn avant. Cumpareglià cun la media dals ultims 10 onns, è la reducziun perfin stada tar 36% pli paucas ivas. La media dals davos diesch onns eran 95 milliuns liters vin, 2021 hai be da 61 milliuns liters. 1957 eri schizunt mo 41 milliuns liters.

2021 è il terz on aifer ils davos tschintg onns cun ina mala racolta pervi da l'aura. Gia ils onns 2017 e 2020 èn stads fitg flaivels. Tenor l'Uffizi federal per agricultura saja silmains la qualitad da las ivas «interessanta» e la relaziun tranter zutger ed acid empremettia ina «aromatica attractiva».

Il Grischun è mitschà

Pli pauc pertutgà da las malauras è il Grischun stà, perquai han viticulturas e viticulturs en il chantun fatg bilantscha pli positiva ch'en il rest da la Svizra. Cun la sfarinussa faussa han ins dentant er gì da cumbatter en il Segneradi.

