Per las duas davosas emnas da la recruta decretescha l’armada in stop da congedi – per ils radund 10’000 recruts. Il pledader da l’armada, Daniel Reist ha confermà in rapport da blick.ch.

Cun questa mesira vul l’armada evitar ch’infecziuns dal coronavirus vegnian importadas las duas ultimas emnas da la recruta. La mesira na pertutga betg curs da repetiziun.

Il congedi è l'origin d'infecziuns

L’armada ha actualmain 24 cas d’ina infecziun cun il coronavirus. Tut quests cas han recrutas e recruts purtà or dal congedi. L’armada vul perquai evitar uss – che la scola da recruts na po betg vegnir terminada confurm a l’urden, sco il pledader ha ditg.