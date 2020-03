Il cumbat encunter la derasaziun dal coronavirus para da mussar effect en l'Austria. Il dumber da novs cas d'infecziun è creschì tranter sonda e dumengia be per 15%, u per 430 cas, sin total 3'244 infecziuns, ha declerà il minister da sanadad Rudolf Anschober la dumengia. Avant las restricziuns severas da sortir ha l'Austria gì in augment d'infecziuns da 40% en in di.

Las mesiras entschaivan pia a mussar effect. Il svilup da las cifras d'infecziuns sto dentant vinavant ir engiu, l'augment è anc adina bler memia aut. Nus stuain smatgar giuadora l'augment entras quai che nus sa tegnain a moda consequenta vid las restricziuns.

Anschober ha agiuntà ch'ins saja sin la dretga via, ma ch'ins na possia betg laschar luc ussa. Tuts stoppian gidar cun per vinavant sbassar la curva. Be uschia saja la crisa da dumagnar. Finamira saja da vegnir fin Pasca tar dumbers cun be ina cifra.

