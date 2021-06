Concret haja il Secretariat da stadi per l’economia Seco augmentà sias capacitads en il cumbat cunter l'abus da lavur curta per il factur trais, hai num en ina communicaziun. Dapi l’entschatta dal mais stettian 40 revisurs externs dapli a disposiziun.

Augment da las controllas

Davent da la segunda mesadad da l'onn vegnan las controllas ussa intensivadas. En il segund semester vul ins far var 200 controllas, fin la fin da matg eran quai be 131 controllas. Per il 2022 è lura previs da far 700 controllas. Per cumparegliar: en il temp avant corona hai tenor il Seco dà be 50 fin 60 controllas per onn.

Betg mintga suspect sa conferma

Fin la fin da matg sajan vegnidas inoltradas radund 900 annunzias d’abus tar il Seco. Plinavant han las cassas da dischoccupaziun annunzià 500 quints finals ch'èn suspectus. En 10% da quellas annunzias saja vegnì cumprovà in abus ed i haja dà denunzias penalas. Totalmain èn fin uss vegnids pretendids enavos 10,6 milliuns francs. Cifras per il chantun Grischun n'èn betg avant maun.

