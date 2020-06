Il parlament vul en l'avegnir avair in pled en chapitel sch'i va per ils pretschs da novs medicaments. Il Cussegl naziunal ha approvà ina moziun correspundenta dal Cussegl dals chantuns.

Limitar custs

Quel aveva tranter auter argumentà ch'i dettia per part extrem autas pretensiuns da pretschs sch'i vegnia permess novs medicaments. Sche medias e medis stoppian lura prescriver savens quels na possian ins betg franar ils pretschs per il sistem da sanadad. Quai vul ins midar ussa. En vista al creschament dals custs stoppian ins pudair controllar la fixaziun dals pretschs. Il minister da sanadad, Alain Berset, vul ussa far propostas en il rom d'in pachet per limitar custs.

