100% cumpensaziun dal gudogn – er per civis

Tgi ch'ha fatg servetsch civil durant il temp da corona duai survegnir dapli daners. Il Cussegl federal vul metter las persunas da la protecziun civila - ch’èn stadas en acziun durant il temp da corona - sin il medem plaun finanzial sco schuldadas e schuldads.

Tractament egual

Per commembers da l'armada aveva la Confederaziun decis che quels survegnan l’entira paja da l’assicuranza da cumpensaziun dal gudogn. Normalmain fiss quai be 80%. Questa regla vala ussa era per tgi ch'ha fatg servetsch civil. L'augment vegnia pajà a partir dal 20avel di da servetsch, ha communitgà il Cussegl federal.

En l'entira Svizra èn stads en media radund 5000 civis ad emna en acziun fin la fin da matg. Ils custs supplementars per la Confederaziun vegnan stimads a maximalmain sis milliuns francs.

