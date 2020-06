In onn da spetga per tgi che vul midar en il servetsch civil

La lescha davart il servetsch civil è sut tetg. Sco il Cussegl dals chantuns ha uss er il Cussegl naziunal concludì in onn da spetga per persunas che vulan midar da l'armada tar il servetsch civil. Suenter avair inoltrà la dumonda e fin a la permissiun restan persunas che vulan midar vinavant obligadas da far servetsch militar. La finamira da la lescha è d'impedir ch'i manchian schuldads a l'armada.

La decisiun è crudada la gievgia en il Cussegl naziunal cun 104 cunter 86 vuschs e 4 abstenziuns. Cunter il project han surtut represchentants da la PS, dals Verds e dals Verd-liberals vuschà. Il termin da spetgà è stà l'unic punct dispitaivel da la lescha.

