Il parlament vul dapli obstachels per far il servetsch civil. Profitar dal midament duai l'armada che ha memia paucas recrutas e recruts.

La midada davent dal militar en il servetsch civil duai daventar pli greva. Da quest avis è suenter il Cussegl dals chantuns er il Cussegl naziunal.

La chombra gronda ha decis questa saira cun 97 cunter 93 vuschs e 6 abstenziuns, d'entrar en il project da lescha ch'il Cussegl federal ha proponì.

Cunter il project da lescha eran ils Verds, la PS, ils Verd-liberals sco er ina minoritad dal center.

L'armada ha in problem: Ella n'ha betg pli avunda schuldada. Uschia ha l'armada avair gì l'onn 2018 uschè paucas recrutas e recruts sco anc mai. Cun 16'306 persunas ch'han cumenzà la recruta han ins 2000 persunas memia pauc. Per mantegnair l'armada dovria almain 18'000 novas recrutas e recruts scriva il Departament federal da defensiun. Per la paja datti adina dapli persunas che fan il servetsch civil. Ord quest motiv vul il Cussegl federal ch'il servetsch civil daventa pli pauc attractivs – l'armada duai daventar pli attractiva. Cun ina revisiun da la lescha federala vulan ins introducir dapli obstachels per pudair far il servetsch civil.

I na possia per exempel betg esser che persunas ch'han profità da la scolaziun da l'armada decidia suenter da midar en il servetsch civil di la cussegliera naziunala lucernaisa da la PCD , Ida Glanzmann-Hunkeler.

Legenda: Ida Glanzmann-Hunkeler: Ins stoppia uss agir per pudair tegnair il numer da l'armada. Inegualitads tranter armada e servetsch civil stoppian uss vegnir abolidas. Keystone

Per il mument èsi memia simpel da midar da l'armada en il servetsch civil. Sco consequenza n'avain nus betg avunda schuldada e memia bleras persunas en il servetsch civil. Quest midament porta puspè stabilitad.

Ina tala midada saja inacceptabel di percunter il cusseglier naziunal socialdemocratic dal Grischun Jon Pult. Sch'ins haja in problem en l'armada duajan ins er schliar quel en l'armada. I na saja betg gist da simplamain far vegnir main attractiv in servetsch a favur da l'auter. Tuts dus duain esser attractivs e perquai duai l'armada sa refurmar.

Legenda: Jon Pult: Suenter la recruta ha el midà en il servetsch civil. Il servetsch civil saja per part pli dir sco l'armada di Pult. RTR / A.Camartin

Sche l'armada ha in problem duai ella far refurmas e betg il servetsch civil che funcziuna.

Il Cussegl dals stadis aveva decis en la sessiun d'atun davart ils midaments. Quai sco emprim cussegl, cun 26 cunter 11 vuschs, tar 2 abstenziuns.

