Nagin sustegn dal Cussegl naziunal per l'iniziativa populara «Gea ad in scumond d'experiments cun animals ed umans». Bain èn las fracziuns da l'avis che l'intent da l'iniziativa saja giustifitgà. In scumond absolut d'experiments cun animals è dentant per tuts memia radical.

L'iniziativa Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen L'iniziativa «Gea ad in scumond dad experiments cun animals ed umans – Gea ad ina perscrutaziun cun impuls per la segirezza ed il progress» è vegnida inoltrads il 2019. Ella pretenda in scumond senza resalvas da far experiments cun animals e perscrutaziun vi da l'uman. Scumandà fiss er l'import da products, ch'èn vegnids sviluppads cun agid dad experiments cun animals.

L'iniziativa pretenda che quels vegnian taxads en la constituziun sco torturas e delicts. Products novs u existents per ils quals igl è vegnì fatg experiments cun animals duain ni dastgar vegnir importads ni exportads ed il commerzi cun quels duai medemamain vegnir scumandà. Era la sanestra, ils verds ed ils verd-liberals renvieschan l'iniziativa, pretendan dentant cuntrapropostas.

