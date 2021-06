RTR: Il grond tema da la sessiun è stada la pensiun. Numnadamain la revisiun da l'AVS.

Fabia Caduff: Precis. Igl è in’ulteriura emprova per ina revisiun ch'il parlament vul realisar. Dapli 25 onns hai dà adina puspè emprovas per ina revisiun da l’AVS, causa ch'ils mezs vegnan adina pli stgars, dentant nagina revisiun ha fin uss gì success.

Co sa preschenta lura la revisiun ch'è uss en debatta?

In dals puncts ils pli dispitaivels è la vegliadetgna da pensiun da la dunnas. Suenter ch'il Cussegl dals chantuns ha decidì en la sessiun da primavaira dad auzar la vegliadetgna da pensiun da las dunnas da 64 sin 65 onns, ha quai ussa era fatg il Cussegl naziunal.

La resistenza da la sanestra è stada gronda cunter quella decisiun, ma la dretga en la Chombra gronda ha obtegnì la maioritad.

Tge vul quai lura dir per l'AVS, sche las dunnas lavuran pli ditg?

La revisiun sa numna AVS 2031. Il num tradescha che la revisiun duai stabilisar las finanzas da l’AVS enfin l’onn 2031. Sche las dunnas lavuran in onn dapli, lura maina quai tenor calculaziuns da la Confederaziun 10 milliardas dapli en la cassa enfin il 2031.

Dentant era sche la Chombra gronda e la Chombra pitschna èn sa cunvegnidas d’auzar la vegliadetgna da pensiun da las dunnas, datti tar auters puncts anc differenzas.

Tgeninas?

Per exempel quai che pertutga las mesiras da cumpensaziun per las emprimas dunnas che stuessan lavurar fin 65. Il Cussegl naziunal vul mesiras da cumpensaziun per las emprimas sis annadas pertutgadas. Uschia survegnissan quellas tranter 20 e 150 francs dapli al mais. Il Cussegl dals chantuns vul dentant cumpensaziuns per las emprimas nov annadas. Quellas fissan lura dentant pli bassas.

In’autra differenza pertutga la Banca naziunala svizra. Uschia ha in’allianza da la PPS, la PS ed ils Verds rablà tras ina proposta che prevesa da metter il gudogn dals fits negativs en la cassa da l'AVS. Il Cussegl dals chantuns na vul quai dentant betg.

La revisiun sto anc percurrer ina dira via. Zunt probabel datti la decisiun finala a l’urna. Igl è quasi segir ch'i dat in referendum.

L'AVS pia il grond tema da la sessiun, dentant era la cunvegna da basa cun l’Uniun europeica è vegnida debattada, causa ch'il Cussegl federal aveva gist avant la sessiun decidì da terminar las contractivas cun l'UE.

La debatta en chaussa è stada viva. Ins po dir, che la debatta è stada in zic politica per la galaria. Tut las partidas han anc ina giada fatg cler l’atgna posiziun.

La gronda part dal parlament ha accentuà, ch'ella deploreschia la decisiun dal Cussegl federal da finir las tractativas. Ins tema ch'i pudessan vegnir dirs temps envers la Svizra, causa ch'i manca ina visiun per la politica d’Europa davart il Cussegl federal e perquai ch'i na dat propi betg in plan B. Il minister da l'exteriur Ignazio Cassis è vegni confruntà cun bleras dumondas e blera critica en la debatta.

Sustegn ha la decisiun dentant survegnì da la PPS. Sco unica partida è la PPS da l'avis, che da finir las contractivas per la cunvegna da basa saja stà l’unic gist pass. Quai saja in mument clav per la independenza da la Svizra.

Tge è uss il facit da la debatta?

Il facit è che la Svizra stat davant in grond segn da dumonda, sco che i duai ir vinavant cun las relaziuns cun l’Uniun europeica. Er uschiglio datti anc bleras dumondas sco per exempel: Co vinavant cun la collavuraziun da l'energia electrica? Quella fiss numnadamain vegnida regulada en la cunvegna da basa.