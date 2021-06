Il maldiever da concurs chaschuna gronds donns per l’economia, per il maun public, per ils crediturs ed er per ils emploiads. Per reducir quests concurs abusivs ha il Cussegl dals chantuns deliberà in pachet cun differentas mesiras. Cun las mesiras ch’il Cussegl dals chantuns ha deliberà duaja tranter auter la communicaziun tranter ils uffizis vegnir meglierada.

Il maldiever na possian ins betg evitar, dentant engrevgiar, uschia la Chombra pitschna. Sco proxim decida il Cussegl naziunal en chaussa.