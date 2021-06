La politica da corona ed ina entira retscha iniziativas dal pievel fatschentan las proximas trais emnas il Parlament federal a Berna. In punct central furma era la revisiun da l'Assicuranza per vegls e survivents, l'AVS

Questa giada discutescha il Cussegl naziunal la revisiun da l'AVS. Tar il sustegn per las dunnas vul la cumissiun da la Chombra gronda esser pli generusa ch'il Cussegl federal e la Chombra pitschna. Uschia duai la midada da la vegliadetgna da pensiun da las dunnas da 64 sin 65 onns vegnir cumpensada pli fitg.

Las sis emprimas annadas ch’èn directamain pertutgadas da l’augment e che lavuran enfin 65 onns duain survegnir in supplement, quai tranter 50 e 150 francs mintga mais. Ultra da quai na duain quellas cumpensaziuns avair nagin effect negativ sin sustegns finanzials da las prestaziuns supplementaras. Sut il stritg cumpenseschan quels supplements dentant mo 40 pertschient da la sperdita che las dunnas han da magunar cun l'augment da la vegliadetgna da pensiun.

Scumond d'export d'armas e nagins tests cun animals e carstgauns

Sper l’AVS vegnan gist tschintg iniziativas popularas debattadas el Parlament federal las proximas trais emnas. Tranter auter vai per in scumond d'exportar armas en regiuns da conflict ed in'autra iniziativa vul scumandar experiments cun animals e carstgauns. Omadus projects fruntan sin gronda resistenza el Parlament federal e vegnan a procurar per debattas intensivas.