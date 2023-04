Igl èn 109 milliardas che la Confederaziun ha garantì a l’UBS per l'acquisiziun sfurzada cun la Credit Suisse (CS). Ils credits èn vegnids deliberads, anc il di da la fusiun, da la delegaziun da finanzas dal parlament. Tut quai è capità cun far diever dal dretg d’urgenza. Per evitar ina pli gronda crisa da finanzas ha il salvament stuì ir svelt, avant che las bursas avran. Sur fin d’emna ha stuì vegnir negoziada ina soluziun per la banca da tradiziun CS.

Sin quai ha il parlament convocà ina sessiun extraordinaria. Dentant èn en sasez liads ils mauns al parlament. Cun quai che la delegaziun da finanzas ha deliberà anc la dumengia dal debachel ils credits, na po quel pli vegnir retratg; era sch'il parlament vuschass en la sessiun encunter quel. Uschia restan las cundiziuns a quellas che la Partida socialdemocratica e la Partida populara svizra vulan liar ils credits, smanatschas senza effect immediat.

Dar en direcziun

Dentant era sch'il parlament n’ha betg la pussanza da retrair ils credits, ha el la pussanza e l’incumbensa da far la debatta politica en chaussa. Il parlament sto surlavurar las regulaziuns, per ch'i na possia betg pli dar in tal cas. La sessiun extraordinaria pudess dar en la direcziun in quella ch'i duai ir. Ma oravant tut vegn questa sessiun ad esser ina nua che in e mintgina po svidar la ravgia e l’indignaziun sur dal terratrembel sin la plazza da finanzas en Svizra.

Cursa d’obstachels per Karin Keller-Sutter

Auter che tar sessiuns ordinarias na pon las duas chombras betg debattar parallel. Causa che sin il program è in project. Tranter auter sto la debatta avair lieu en preschientscha da la cussegliera federala responsabla, Karin Keller-Sutter, e quella po esser il medem mument adina mo en in cussegl. Ha in cussegl tractà il project, sto la cumissiun da finanzas dal proxim cussegl analisar la fatschenta avant ch'il proxim cussegl po debattar. Era en quellas sto la cussegliera federala esser preschenta.

Parlament sin dumonda

audio Annina Jegher declera las sfidas d'organisar ina sessiun extraordinaria 04:13 min, ord Actualitad dals 11.04.2023. Maletg: Annina Jegher laschar ir. Durada: 4 minutas 13 Secundas.

La sessiun extraordinaria è imprevisibla. Planisada è quella da mardi enfin gievgia. Dentant tut tenor differenzas en ils cussegls, po la sessiun durar era dus empè da trais dis. Avant che la debatta cumenza, datti anc ina decleraziun dal Cussegl federal. Planisà è ch'il cussegl dals chantuns cumenza la sessiun iö mardi suenter las 11:00. Il Cussegl naziunal cumenza la debatta vers saira. Tenor il biro dal Cussegl naziunal pudess la debatta durar fin suenter mesanotg.

Las cumissiuns da finanzas da las duas chombras che tractan ils affars ordavant recumondan da dir Gea als credits. La cumissiun dal Cussegl dals chantuns unanimamain e la cumissiun dal Cussegl naziunal cun 17 Gea, ina cuntravusch e quatter abstenziuns. Dasper ils credits tracta il parlament er divers postulats en chaussa.