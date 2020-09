I na sa tractia bain betg dad ina cuntraproposta directa a las iniziativas. I dovria dentant in cler signal a la populaziun ch'ins prendia serius la problematica dals pesticids. Quai han pliras parlamentarias e parlamentaris accentuà. Cun la proposta duai il Cussegl federal mo lubir products per proteger las plantas, sche quels na chaschunan nagins effects nungiavischads inacceptabels per la sanadad da carstgauns, animals da niz e da chasa e – quai è nov – era betg per la natira. Enfin il 2023 duai il Cussegl federal prender las mesiras necessarias per proteger la qualitad da l'aua sutterrana e da flums sco era da l'aua da baiver.

Era reducir nitrogen e fosfor

Dà da discutar ha la dumonda, sche la lescha duai era cuntegnair in passus per reducir il dumber da nitrogen e fosfor en l'aua. Tenor ils adversaris stuessan ils purs lura reducir lur muvel per var 40'000 tocs. Ils aderents han fatg valair ch'il problem saja qua e ch'i dovria simplamain mesiras. Cun la decisiun da tagl dal president Hans Stöckli (PS/BE) ha la Chombra pitschna salvà la finamira da reducziun en la lescha. La fatschenta va ussa en il Cussegl naziunal.