Mintga chantun duai perquai analisar ils basegns e sin basa da quai definir tge provediment medicinal ch'i duai avair avant maun en ina regiun. Surpassa ina regiun lura questa limita, duai la regenza chantunala dastgar limitar il dumber da novas medias u novs medis. Quai per franar l'augment dals custs.

Plinavant augmenta il Cussegl federal er ils criteris da qualitad per l'admissiun. Medias e medis che vulan metter a quint lur prestaziuns a las cassas da malsauns obligatoricas, ston avair lavurà almain trais onns en Svizra en in ospital u in institut da perfecziunament renconuschì. Els ston manar lur dossiers da pazientas e pazients a moda electronica e posseder las enconuschientschas da lingua necessarias. Ultra da quai propona il Cussegl federal d'installar in register da tut las medias e medis che dastgan pratitgar en Svizra.