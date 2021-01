Sin las vias èn da spetgar cundiziuns d'enviern. Tenor l'Uffizi da constricziun bassa sajan bunamain tut las vias cuvernadas cun naiv. Quai vala per exempel per l'Engiadina, per la Surselva, sco er per il Grischun central.

Obligatori da chadainas (excepziun 4x4) vala pel mument:

Tranter Cuira ed Arosa

Sin il Pass dal Wolfgang tranter Claustra e Tavau

Tranter Churwalden e Lai.

Tut ils detagls Pagina da l'Uffizi da construcziun bassa , il link avra en ina nova fanestra

Situaziun in ils binaris

Tenor la Viafier retica na dettia pel mument nagins disturbis sin la rait.

Cun tscherts impediments pervia da la naiv e la fradaglia sin la rait da las Viafiers federalas svizras ston ins dentant quintar. Il problem saja il grond dumber da disturbis e disturbis ils pli differents, ha communitgà la SBB la fin d'emna.

Il tren tranter las plazzas aviaticas da Basilea e Turitg per exempel na cursescha betg enfin il mardi saira ed interrutta è era la colliaziun a Stuttgart.

L'offerta minimala tar il traffic a distanza saja garantida, per part sajan ils trens pli curts ed il temp da viadi pli lung.

Fraid e naiv han frenà il traffic public

La fin d'emna era il traffic da trams en la citad da Turitg retrenschì. Numeruras lingias eran er part interrutas u schizunt serradas dal tut. Ils blers bus curseschan però puspè, per part però main savens.

Legenda: Lingia da tram tranter Milchbuck ed Irchel. Keystone

En ils dus chantuns da l'Appenzell ed en il Son Gagl era il traffic da viafier ferm disturbà, quai pervi da navada, ferms vents ed indrizs da viafier schelads. Tranter Walzenhausen e Rheineck na cursavan pervia da la naiv nagins trens pli. Era la lingia da tren tranter Weissbad e Wasserauen era interrutta. Là cursavan sco cumpensaziun bus. E tranter Rebstein e Marbach hai dà blers disutribis e retards.