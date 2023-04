L'unda da concurs en Svizra a pers in pau forza l'onn passà. En l'entira Svizra è il dumber da las proceduras da concurs, avertas il 2022 s'augmentadas per passa 6% cumpareglià cun l'onn avant. En tut ai dà 15'009 concurs en Svizra. L'augment è dentant stà main ferm ch'il 2021 cura ch'il dumber da proceduras da concurs era creschì per 9,1 %.

Dapli concurs en Grischun

En il Grischun hai dentant dà in svilup cuntrari sco l'Uffizi federal da statistica communitgescha. Las 210 novas proceduras da concurs muntan in augment da 20%. Quai è il pli ferm augment da tut ils chantuns. En l'entira Svizra è il dumber da las proceduras da concurs, avertas il 2022 s'augmentadas per passa 6% cumpareglià cun l'onn avant. En tut hai dà 15'009 concurs en Svizra. L'augment è dentant stà main ferm ch'il 2021 cura ch'il dumber da proceduras da concurs era creschì per 9,1 %.