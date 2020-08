Il segund quartal da quest onn ha la Svizra survegnì 1'314 dumondas d'asil. Quai sajan bunamain 60% pli paucas ch'avant in onn, communitgescha il SEM, il secretariat da stadi per la migraziun. Il motiv per questa gronda reducziun sajan las mesiras per cumbaatter il coronavirus, per exempel controllas als cunfins u scumonds da viagiar en tscherts pajais.

Durant il prim mez onn èn vegnidas inoltradas 4'592 dumondas d'asil. Cumpareglià cun ils emprims sis mais dal 2019 è quai ina reducziun da 34,7%. Il zercladur ha il SEM liquidà 1'225 dumondas d'asil en emprim'instanza. Latiers hai dà 109 cas che na vegnan betg tractads da la Svizra pervi da la cunvegna da Dublin.

Repatriaments difficils

Per repatriar requirents d'asil cun ina decisiun negativa èn responsabels ils chantuns. La pandemia da Covid-19 haja dentant grondas influenzas. Repatriaments eran e sajan anc adina fermamain restrenschids, scriva il secretariat. Dal mars fin il matg hajan ins stuì annullar passa 600 repatriaments sin via da sgol.