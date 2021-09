Las staziuns intensivas a Turitg s’emplEneschian pli svelt che spetgà cun pazientas e pazients da corona. Quest svilup saja inquietant, han communitgà ils ospitals. Per che la situaziun na sa pegiureschia betg, appelleschan els a la populaziun da sa laschar vaccinar. Nov da diesch pazientas e pazients sin la staziun intensiva na sajan betg virolads. Per garantir la segirezza dal persunal e dals pazients vegnan ils ospitals en il chantun ad introducir ils proxims dis in obligatori da certificat.

Ils letgs vegnan stgars sin l'intensiva

Actualmain sa chattan en l'ospital Triemli a Waid 27 persunas cun corona, nov da quellas sin l'intensiva. L'ospital haja perquai puspè cumenzà da dir giu operaziuns che na fan betg prescha. Da quellas nov persunas sin l'intensiva dovran set persunas agid per pudair respirar. La mesadad da las persunas èn turnadas da vacanzas. Era persunas giuvnas senza malsognas preexistentas èn sin l'intensiva. L'ospital ha stuì serrar trais salas d'operaziun per avair avunda capacitads.

Telesguard dals 02-09-2021