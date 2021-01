Il comité «Stop ieli da palmas» ha rimnà passa 61'000 suttascripziuns cunter la cunvegna da commerzi liber cun l'Indonesia. Il Parlament federal ha deliberà la cunvegna il december passà, e davart quella votescha il suveran ils 7 da mars 2021.

Viticulturs biologics, protecturs dal clima e giuvens politichers da la sanestra crititgeschan, che la cunvegna saja nuschaivla globalmain ed er per l'economia locala en Svizra ed en l'Indonesia. La raschun primara per il referendum saja l'ieli da palmas. I na dettia nagin ieli da palmas persistent – ed immensas surfatschas dal guaud tropic vegnian runcadas per cultivar las plantas per far l’ieli.

Plinavant manchian en la cunvegna da commerzi liber proponida – mecanissems da controlla e pussaivladads da sancziunar.

