Tests da corona sperts vegni l’emprim mo a dar en apotecas. Sco la «NZZ am Sonntag» rapporta, hajan las apotecas cuntanschì ch’ils tests vegnian plitost pli tard sin il martgà liber. Ils tests sperts per far a chasa possian be vegnir retratgs gratuitamain cun la carta da la cassa da malsauns. Tenor l’Uffizi federal da sanadad saja quai be pussibel en apotecas u centers da test.

Sch’il commerzi en detagl vegn insumma a pudair vender tals tests, n’è anc betg cler. En tut cas stuessan ils clients lura pajar sezs quels. Il minister da sanadad Alain Berset ha annunzià ier ch’i dettia tests sperts per far a chasa a partir dals 7 d’avrigl.

Ord l'archiv