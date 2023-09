Durant in onn ha in team da quatter persunas examinà ils cas d’abus sexual en la Baselgia catolica. Quai è in studi da pilot sut la batgetta da las professuressas Monika Dommann e Marietta Meier, che duai servir per ulteriuras perscrutaziuns.

02:49 video Passa 1000 cas d'abus documentads en la Baselgia catolica entaifer ils davos 70 onns Or da Telesguard dals 12.09.2023. laschar ir. Durada: 2 minutas 49 Secundas.

Mo il piz da la muntogna da glatsch

Ils documents mussan in grond spectrum d’abus sexual: da surpassaments problematics enfin abus grevs e sistematics che han durà onns. En tut èn vegnids identifitgads 1'002 cas, 510 inculpads e 921 pertutgads e pertutgadas. 39% da las persunas pertutgadas eran dunnas, 56% umens e tar 5% na saja betg stà pussaivel d'identifitgar il gender. Ils inculpads èn cun paucas excepziuns umens. Da quels 1'002 cas eran 741 persunas minorenas dal temp da l'abus. 140 persunas eran creschidas. Dal rest èsi tenor il studi betg pussaivel dad eruir la vegliadetgna.

audio Retschertga e resultads dal studi davart abus sexual en baselgia 05:04 min, ord Actualitad dals 12.09.2023. Maletg: SRF laschar ir. Durada: 5 minutas 4 Secundas.

Tar quests cas identifitgads sa tracti senza dubi mo dal piz da la muntogna da glatsch.

Numerus archivs nua ch’i vegn a dar ulteriurs documents da cas d’abus sexual n'han betg anc pudì vegnir examinads, uschia per exempel archivs da cuminanzas d’in urden ed archivs da scolas catolicas. En pli sa lascha cumprovar che betg tut las annunzias èn vegnidas archivadas u tegnidas en salv en scrit.

Suenter che nus, sco baselgia Svizra avain disditg per lung temp, è uss temp da guardar, tadlar ed agir.

audio Intervista cun uvestg Joseph Maria Bonnemain 03:07 min, ord Actualitad dals 12.09.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 7 Secundas.

Zuppentada sistematica tras la baselgia

Tar la gronda part dals cas examinads n'è il dretg penal da la baselgia betg vegnì applitgà. Enstagl sajan numerus cas vegnids taschentads, zuppentads u bagatellisads, din ils perscrutaders e las perscrutadras. Inculpads sajan vegnids transferids sistematicamain, tranter auter er en l’ester, per evitar ina persecuziun penala e per pussibilitar vinavant in engaschament dal cleric. Pir en il 21avel tschientaner sa lascha constatar ina midada ed ils cas d’abus èn vegnids pli e pli scandals.

Mia finamira oz è, da betg cridar – dentant hai jau avant betg pudì tegnair enavos las larmas.

Ella è era presidenta da la cuminanza d’interess per pertutgads e pertutgadas d’abus en il conturn ecclesiastic. Vreni Peterer di, che uschia in abus sa betg vegnir fatg bun – ins emprendia da viver cun quai.

Or da l'archiv: