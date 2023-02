En Svizra èsi era il 2022 vegnì construì fitg bler, vul dir l'industria principala da construcziun ha fatg ina svieuta da 23,3 milliardas francs. Quai ha la Societad svizra dals impressaris constructurs communitgà.Quai muntia in plus da 0,7 pertschient cumpareglià cun l'onn 2021.

Il pli grond problem per ils impressaris èn actualmain ils pretschs per il material da construcziun ch'èn s'augmentads. Per l'onn current quintan la Credit Suisse e la Societad svizra dals impressaris ch'i vegn construì in zic pli pauc.