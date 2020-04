Durant la crisa da corona actuala lavuran pli bleras persunas en lavur da squadra, quai munta en servetschs la bun'ura baud u fin la saira tard. La SUVA avertescha: Entras quai crescha la ristga per accidents a moda marcanta. Raschun principala è la stancladad.

La ristga d'accidents crescha suenter mintga servetsch da notg

Tgi che charrescha numnadamain a chasa la saira tard suenter la lavur cun l'auto ha in ristg da set fin otg giadas pli aut da far in accident. Plinavant vegn la concentraziun a lunga vista pli mala. Suenter mintga servetsch da notg crescha la ristga d'accident: 25% suenter il segund, 35% suenter il terz e per 50% suenter il quart servetsch da notg. Tgi che lavura irregularmain è savens stanclentà. Plinavant mangian impiegads che lavuran en squadras savens malsanadaivel. Sco la Suva scriva, consumeschan els savens fraids, dultschs e snacks grass. Ultra da quai baivan els bavrondas cun cafein per sa tegnair fit.

