Cifra d'accidents è creschida per 9,5% il 2022

Svizras e Svizzers han gì savens discletg en il 2022. La Suva dumbra 601'000 accidents en il temp liber e 293'000 accidents e malsognas a la plazza da lavur. Omadus s'han fermamain augmentà, cumpareglià cun il 2021. En tut hai dà 9,5% dapli cas, scriva l'Associaziun svizra d'assicuranzas.

L'aura sitga e sulegliva haja gì in effect il 2022. Uschia èn ils accidents en il temp liber creschì per 12%. Era sin il plazzal hajan temperaturas autas in'influenza. Durant dis da chalira datti 7% dapli accidents. Quai vala era per la branscha da transport.

Ristga auta en il Grischun

Almain il 2021 è il Grischun stà sur la media d'accidents en la Svizra Orientala. Per 1'000 manaschis assicurads hai dà 85 accidents a la plazza da lavur en il Grischun, 14 dapli che la media. En 79% dals cas han umens fatg ils accidents. Er en il temp liber datti dapli accidents en il Grischun.