L'Uniun europeica beneventa la decisiun dal parlament svizzer da dar liber la milliarda da coesiun per ils stadis commembers da l'ost. Quai ha la cumissiun da l'UE communitgà. Il medem mument pretenda la cumissiun per l’avegnir in mecanissem da pajar liant. Las contribuziuns svizras sajan numnadamain ina cuntraprestaziun logica per l’access al martgà intern da l’UE – ha fatg endament la cumissiun.

Per ch'ils daners possian vegnir pajads, sto in «Memorandum of Understanding» vegnir suttascrits. Il pajament gidia da sminuir las differenzas economicas e sozialas tranter las regiuns e da sustegnair la cooperaziun tar la migraziun.

Cussegl naziunal di Gea

La Svizra po pajar l'import da coesiun pendent dad 1,3 milliardas francs a l’Uniun europeica. Suenter il Cussegl dals chantuns ha er il Cussegl naziunal ditg Gea – e quai senza tschentar cundiziuns.

L'Uniun Europeica pretenda questa contribuziun sco cumpensaziun perquai che la Svizra ha per part access al martgà naziunal da l'UE. En connex cun il vi e nà pervida la cunvegna da basa cun l'UE veva il parlament bloccà las 1,3 milliardas francs.

Cussegl dals chantuns di Gea

La Svizra duai pajar usché svelt sco pussaivel a l'Uniun Europeica la segunda contribuziun da coesiun da 1,3 milliardas francs. Quai ha decis il cussegl dals chantuns, cunter la veglia da la PPS ed ina part da la fracziun dal Center che vulevan tegnair enavos ils daners sco med da far pressiun. Duas uras ha il Cussegl dals chantuns discutà davart la milliarda. A la fin ha la chombra pitschna decis cun 30 cunter 9 vuschs da dar liber la milliarda da coesiun.

Cussegl federal ha fatg squitsch

Il Cussegl federal vul pajar tant pli spert ils daners per stadis commembers da l’UE pli paupers. El fagess gugent quai sco segn da detensiun en la relaziun cun l’Uniun europeica. Questa milliarda da coesiun vala tranter auter sco premissa che la Svizra dastgia insumma sa participar al program da perscrutaziun da l’UE «Horizon Europe».

Il Cusseglier federal Ignazio Cassis ha però avertì che la milliarda na garanteschia betg il futur da la Svizra als programs da perscrutaziun «Horizon Europe» ed il barat «Erasmus». La Svizra stoppia dentant far insatge per meglierar la relaziun cun l'Uniun Europeica – la milliarda da coesiun saja in'emprim pass.