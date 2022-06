Animada vegn l’inflaziun cunzunt dals imports ch’èn passa 7% pli chars ch’anc avant in onn. Quai ha communitgà l’Uffizi federal da statistica. Tar la rauba indigena muntia l’inflaziun ad 1,5%.

Er ils pretschs per consuments èn puspè creschids. L'index naziunal dals pretschs da consum è creschì per 0,7% sin 104,0 puncts.

Custs per abitar sco factur decisiv

Responsabels per l'augment èn tenor l'Uffizi federal da statistica cunzunt ils custs per abitar. Er ils pretschs per ieli da stgaudar e bleras mangiativas sajan creschidas. Percunter sajan ils custs tar la parahotellaria sa reducids. Er products da lavar e nettegiar èn vegnids pli favuraivels.

Malgrà l’augment dals ultims mais sa chatta l’inflaziun en Svizra anc sin in nivel relativamain bass cumpareglià cun l’exteriur. Uschia ha muntà la rata d’inflaziun a 8,1% en la zona da l’Euro ed en ils Stadis Unids schizunt 8,3%.