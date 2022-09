Suenter ch’ils discurs davart ina cunvegna da basa cun l’Uniun europeica han fatg naufragi, cuntinueschan ils discurs da sondagi per novas tractativas. Deplorablamain n’haja l’UE nagina prescha en quest regard, ha ditg la schef-negoziadra Livia Leu en la «NZZ». Leu ha suttastritgà che la Svizra veglia far vinavant. Dentant haja l’UE spustà il termin pliras giadas, probabel per augmentar il squitsch. Che la Svizra gioghia sin temp, ha Leu refusà. La Svizra haja fatg propostas concretas. Dentant stoppia er l’UE vegnir encunter a la Svizra.

Cussegl federal vul intensivar ils discurs da sondagi

Il Cussegl federal ha puspè discutà davart las relaziuns da la Svizra cun l’Uniun Europeica. El ha decis dad intensivar ils uschenumnads discurs da sondagi cun l’UE. Quai mussa ina bilantscha intermediara dals discurs tranter la secretaria statala Livia Leu ed il schef da cabinett dal vicepresident da la cumissiun da l'UE Juraj Nociar. I va tranter auter per dumondas instituziunalas anc avertas, sco per exempel la dumonda co reglar in’eventuala dispita.

Il matg 2021 aveva il Cussegl federal annunzià che la cunvegna da basa cun l'Uniun Europeica haja fatg naufragi.