Da prender svelt mesiras per pudair cuntinuar la via bilaterala cun l'UE – Quai pretenda l'uniun tetgala per economia, Economiesuisse dal Cussegl federal.

Il Cussegl federal sto agir

Che la via bilaterala tranter la Svizra e l'UE erodeschia pli e pli fitg saja da donn per l'economia svizra. Il Cussegl federal na dastgia betg spetgar pli ditg da prender mesiras encunter quest svilup, ha ditg Economiesuisse.

Soluziuns dovri cunzunt en las spartas bursa e bancas, tecnica medicinala, perscrutaziun e provediment electric. Indispensabel èsi era da sclerir dumondas instituziunalas, pertge las interpresas ston avair ina tschertezza giuridica en las relaziuns cun l'UE.

I pudess dar ina stretga d'energia

Il president d'Economiesuisse, Christoph Mäder fa plinavant quitads pervi d'ina eventuala stretga d'energia. Quai saja actualmain il pli grond ristg per la Svizra ed il donn fissia enorm. La confederaziun sto perquai sviluppar in plan che mussa cler e net, co ins vul stuppar la fora che smanatscha.