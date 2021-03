Chattar respostas regiunalas sin dumondas globalas. Sut quest motto è vegnì lantschà il venderdi l’emprim Swiss Water & Climate Forum. In forum che vul enstagl da mo discutar davart problems – er chattar schliaziuns per quels.

Tenor l'iniziant dal SWCF, Johannes Heeb, vegnia temp ch'ins fetschia frunt a las grondas dumondas dal clima e l'aua sin plaun regiunal. En bleras conferenzas vegnia adina discutà davart il focus global. Quel saja bain impurtant, stgaffeschia dentant retegnientschas da propi pigliar insatge global enta pugn.

Entras il forum veglian ins porscher in'alternativa sco er tschertgar ed implementar cun partenaris regiunals schliaziuns per ils differents problems.

Nus avain l'ambiziun d'empruvar insatge nov. Nus vulain elavurar schliaziuns qua en Svizra, qua en las regiuns.

Da la partida èn er dus Grischuns: Ernst Bromeis, l'ambassadur da l'aua, e la giuvna Anna Sidonia Marugg, ch'è vegnida undrada il 2020 cun il Swiss Junior Water Prize.

Entras lavur regiunala far il pass en il global

Entras differents projects regiunals veglian ins chattar schliaziuns per ils problems da l'ambient globals. Projects duai er dar en il Grischun, uschia per exempel a Tavau ed en l'Engiadina.

Swiss Water & Climate Forum Avrir la box Serrar la box Il forum vegn realisà per l'emprima giada ils 9 e 10 da settember 2021 a Willisau en il chantun Lucerna. Da la partida vegnan era ad esser las regiuns Tavau e l'Engiadina. Il forum duai silsuenter avair lieu almain mintga dus onns.

La speranza è ch'ins possia entras las schliaziuns che vegnan elavuradas en las regiuns, sco per exempel ina schliaziun per la polluziun da las auas alpinas, er schliar ils problems en autras regiuns alpinas e muntagnardas.

Betg emblidar la giuventetgna

Il forum na less dentant er betg emblidar la giuventetgna. I duai dar in barat tranter las generaziuns. Quai dovria per discutar e purtar vinavant differentas ideas e giavischs, di Anna Sidonia Marugg, l'ambassadura per la giuventetgna tar il SWCF.

