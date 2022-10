Il persunal da Swissport che lavura per terra tar l'eroport da Turitg survegn in nov contract collectiv da lavur. Las tractativas per quel èn terminadas suenter nov rundas da discurs ed in’acziun da protest.

Tenor il nov contract collectiv turna Swissport puspè tar las cundiziuns da lavur sco avant la pandemia da corona. Quai scrivan il Sindicat dal persunal dal transport (SEV) ed il Sindicat svizzer dals servetschs publics (VPOD). Il persunal da Swissport survegnia latiers dapli paja, almain 4% davent da l’onn 2023. Er vegnia introducida ina cumpensaziun da la chareschia per almain 80%. Il contract vala per quatter onns.

Ils sindicats e las autras associaziuns han dà suatientscha al nov contract collectiv, i manca dentant anc la conferma da Swissport international.