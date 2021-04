Cusseglier federal Alain Berset ha confermà ch'el haja survegnì ils ultims dis ina brev dal chantun Grischun. En questa brev, en la quala RTR ha gì invista, supplitgescha la regenza grischuna da lubir l'avertura da las terrassas sur ils firads da Pasca. Quai cun l'argumentaziun, ch'i dettia quels dis danovamain blers giasts en il chantun. Ord vista empidemiologica saja quai meglier, sche la glieud possia consumar las purschidas da take-away p. ex. sin las terrassas. Cas cuntrari dettia quai fullas da glieud e situaziuns nuncontrollablas, nua ch'i na saja betg pussaivel da resguardar las prescripziuns d'igiena e distanza – sco quai ch'i sa mussia actualmain.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Mustér Terrassas en il territori da skis carmalan la glieud 29.03.2021 Cun audio

Alain Berset ha ditg, ch'el vegnia a respunder la brev. Ma da decider d'avrir las terrassas sur Pasca entaifer uschè paucs dis, na saja betg realistic. Quai sco er schluccadas supplementaras per chantuns che han ina strategia da testar e sa chattan en ina buna situaziun epidemiologica, vegnia discutà ensemen cun ils chantuns mez avrigl. La lescha da Covid-19 prevesa explicitamain questa pussaivladad.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Terrassas e gastronomia Controllas èn chaussa da las vischnancas 30.03.2021 Cun audio

Il Cusseglier federal ha er intunà ch'els hajan communitgà explicitamain, ch'i na dettia naginas schluccadas avant Pasca. Er saja la situaziun vinavant fragila e betg legraivla tant en ils pajas vischins sco en Svizra. Ed il dumber d'infecziuns s'augmentia l'ultim temp puspè.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Cifras e svilups Situaziun actuala 28.03.2021

Dapli sustegn per la cultura

Artistas ed artists obtegnan retroactiv indemnisaziuns davent dal 1. da november 2020. Lur perdita è uschia cuverta senza interrupziun davent dals 20 da mars 2020. Quest sustegn obtegnan era artistas ed artists independents.

Plinavant vegnan era las premissas per agid d’urgenza schluccadas. Fin uss era la limita da facultad tar 45'000 francs e per mintga uffant che basegna sustegn s'auzava quest cunfin per 15'000 francs. Vul dir, tgi che possedeva dapli na survegniva nagin sustegn. Nov vegnan questas limitas da facultad auzadas sin 60'000 francs respectivamain +20'000 francs per mintga uffant. Las novas mesiras correspundan a las midadas en la lescha da Covid-19 ch'il parlament aveva decidì en la sessiun da primavaira e van en vigur a partir dal 1. d'avrigl.

Ils chantuns e l'organisaziun tetgala Suisseculture Sociale pon dar in sustegn finanzial immediat per garantir la liquiditad. Quai ad artistas ed artists, sche quels n'han 30 dis suenter lur dumonda per sustegn anc betg survegnì ina resposta. Tenor cusseglier federal Alain Berset hai dà fin uss var 23'000 dumondas d'agid, bun 19'000 sajan respundidas e concedidas. Il 2020 ha la Confederaziun impundì 280 milliuns francs per sustegn en la sparta culturala, il 2021 fin uss 130 milliuns francs.

L'entira conferenza da pressa