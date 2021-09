260'000 suttascripziuns èn vegnidas ensemen per ina petiziun che vul cuntinuar cun ils tests gratuits da corona. La petiziunara ha surdà las suttascripziuns a la Chanzlia federala. La petiziun pretenda ch'ils tests da corona per survegnir in certificat restian gratuits. Be uschia saja l'obligatori da certificat da responsar ed ins possia evitar ina societad da duas classas.

